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«Он нас заметил»: экоактивистка рассказала о звонке Леонардо Ди Каприо по поводу пожаров в Якутии

Виктория Ивашечкина
16:52 12.07.2021
По словам Розы Дьяченко, каждый день артисту писали тысячи неравнодушных жителей республики.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: VK, CrimYakutia.ru Криминальные новости Якутии 18+
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Экоактивистка Роза Дьяченко рассказала «Звезде» о том, что ей удалось связаться в соцсетях с голливудским актером Леонардо Ди Каприо по поводу бушующих пожаров в Якутии. По словам девушки, артист ответил ей после многочисленных сообщений в соцсетях. Ди Каприо выразил желание помочь жителям Якутии.

«На вопрос, почему именно Леонардо Ди Каприо, я отвечаю, что, как только я узнала о масштабах этого бедствия, я сразу подумала об этом актере. Он самый компетентный в этом плане человек. Он является амбассадором ООН по изменению климата. Эти пожары повлекут за собой изменения климата. И Леонардо Ди Каприо является профессиональным защитником природы. Думаю, он тот самый человек, который имеет компетенцию в данном вопросе. Я очень надеялась, что он мне ответит. Я писала ему каждый день по тысяче писем», - рассказала Дьяченко.

По ее словам, тысячи неравнодушных жителей Якутии также писали артисту, поэтому только всеобщими усилиями удалось привлечь внимание Ди Каприо.

Накануне стало известно о том, что вертолет МЧС доставил в Якутию новую группу - пожарных-десантников из уральской базы авиационной охраны лесов. Спасатели должны локализовать сразу несколько крупных очагов возгорания в регионе.

Всего на территории республики действует 205 лесных пожаров. Общая территория, охваченная огнем, составляет 1,242 миллиона гектаров леса.

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