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В Кремле прокомментировали просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу

Светлана Иванова
13:50 15.07.2021
Дмитрий Песков назвал гнев жителей села оправданным, обвинил местные власти в халатности и заверил в будущем решении проблемы.
В Кремле прокомментировали просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу
© Фото: pixabay
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал ситуацию с дорогами в деревне Верхний Карбуш Омской области.

Ранее жители населенного пункта написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросили о содействии в решении вопроса с дорогами. Канцелярия Меркель ответила россиянам, отметив, что в задачи канцлера не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран и предложила обратиться в «Международный союз немецкой культуры в Москве», который представляет интересы немецких меньшинств в России.

Представитель Кремля назвал гнев жителей села оправданным и обвинил в халатности местные власти.

 «Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — заявил Песков в ходе брифинга журналистам.

Пресс-секретарь главы государства заверил, что власти региона примут необходимые меры для решения проблемы.

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