В стране и мире В Кремле прокомментировали просьбу жителей омской деревни к Меркель починить дорогу Светлана Иванова Дмитрий Песков назвал гнев жителей села оправданным, обвинил местные власти в халатности и заверил в будущем решении проблемы. © Фото: pixabay Читайте нас на: Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков раскритиковал ситуацию с дорогами в деревне Верхний Карбуш Омской области. Ранее жители населенного пункта написали письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель и попросили о содействии в решении вопроса с дорогами. Канцелярия Меркель ответила россиянам, отметив, что в задачи канцлера не входит вмешательство в деятельность местных органов власти других стран и предложила обратиться в «Международный союз немецкой культуры в Москве», который представляет интересы немецких меньшинств в России. Представитель Кремля назвал гнев жителей села оправданным и обвинил в халатности местные власти. «Это абсолютно оправданный гнев жителей этого села. И они абсолютно правы, и это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей», — заявил Песков в ходе брифинга журналистам. Пресс-секретарь главы государства заверил, что власти региона примут необходимые меры для решения проблемы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика