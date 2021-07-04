В Кремле заявили о необходимости диалога России и ЕС

Диалог между Москвой и Брюсселем необходим. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сперва упомянул страны Прибалтики, которые, по его мнению, размещая у себя американские истребители, еще больше нагнетают и без того непростую обстановку.

«Когда Германия, Франция пытаются задать какой-то новый камертон, они натыкаются на эту стену, глухую стену нежелания нормализации отношений с Россией. Я даже не говорю о нормализации, я говорю просто о попытке возобновить диалог, столь необходимый для Брюсселя и для Москвы», - объяснил Песков в эфире «Россия 1».

Кроме того, он рассказал, что является помехой для встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.