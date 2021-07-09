Байден и Меркель обсудят «Северный поток-2»

На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. На встрече планируется обсуждение проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Это, безусловно, будет частью обсуждения», - сказала Псаки.

Псаки добавила, что Байден по-прежнему считает газопровод плохой сделкой».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его срока Вашингтону якобы удалось остановить «Северный поток - 2». Позиция была озвучена во время его выступления перед сторонниками во Флориде.