Байден и Меркель обсудят «Северный поток-2»
На встрече в Белом доме Байден и Меркель обсудят проект «Северный поток - 2».
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На следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель. На встрече планируется обсуждение проекта «Северный поток - 2». Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Это, безусловно, будет частью обсуждения», - сказала Псаки.
Псаки добавила, что Байден по-прежнему считает газопровод плохой сделкой».
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что во время его срока Вашингтону якобы удалось остановить «Северный поток - 2». Позиция была озвучена во время его выступления перед сторонниками во Флориде.