Россияне включили Дзюбу в тройку лучших игроков Евро-2020

Российский футболист Артем Дзюба вошел в тройку лучших игроков чемпионата Европы по футболу 2020 по мнению российской аудитории. Об этом свидетельствует опрос, проведенный Всероссийским центром общественного мнения (ВЦИОМ). Лучше россиянина жители страны оценили только португальца Криштиану Роналду и итальянца Джанлуиджи Доннарума.

«По мнению российской аудитории Евро-2020, лучшими игроками чемпионата стали Криштиану Роналду (6%), Джанлуиджи Доннарума (5%) и Артем Дзюба (4%)», - говорится в сообщении.

Опрос также показал, что более половины россиян (60%) следили за турниром, однако только 5% регулярно смотрели трансляции матчей. Четверть россиян смотрели отдельные матчи, а 23% жителей страны не смотрели матчи, но следили за результатами игр из новостей.

Почти половина россиян из тех, кто следил за Евро-2020, оценивают игру российской сборной как совсем слабую (47%). При этом 9% сочли, что российские футболисты добились максимального результата для своего сегодняшнего состояния.