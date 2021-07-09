«Спасибо за совместные годы»: Дзюба поблагодарил Черчесова за работу со сборной РФ

Российский футболист Артем Дзюба выразил слова благодарности экс-тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Нападающий пожелал успехов в карьере Черчесова и поблагодарил за предоставленную возможность сыграть на чемпионатах мира и Европы.

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на ЕВРО, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» - написал Дзюба в Instagram.

Черчесов занимал пост тренера сборной России пять лет. За это время он вывел российскую команду на два крупных турнира.