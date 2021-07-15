СМИ узнали кандидата от РФС на пост главного тренера сборной России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает в качестве возможного кандидата на вакантный пост главного тренера футбольной сборной РФ бывшего главного тренера «Рубина» и «Ростова» Курбана Бердыева. Об этом стало известно «Спорт-экспресс».

По данным издания, сначала планируется заключить краткосрочный контракт со специалистом, и только после окончания ЧМ-2022 в Катаре обсудить дальнейшее сотрудничество.

Контракт предусматривает, что зарплата Бердыева будет значительно меньше, чем у предыдущего тренера сборной Станислава Черчесова. Однако успешная квалификация команды на ЧМ-2022 станет основанием для получения солидного бонуса.

Если РФС решит выбрать в качестве наставника российских футболистов иностранного специалиста, то с большой долей вероятности в штаб сборной войдет нынешний тренер молодежной команды Михаил Галактионов.

Предыдущим наставником россиян с августа 2016 года являлся Станислав Черчесов. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2018. Однако 8 июля РФС совместно с самим тренером приняли решение разорвать контракт. По мнению экспертов, поводом стало неудачное выступление сборной РФ по футболу на ЧЕ-2020.