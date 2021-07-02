ВОЗ назвала напитки, которых лучше избегать в жару

Употребления алкоголя, кофеина и напитков с сахаром следует избегать во время сильной жары. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Он дал и другие рекомендации людям, которых следует придерживаться во время зноя. В частности, следует по возможности избегать жары, находиться в прохладе и соблюдать питьевой режим.

«Когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара», - цитирует РИА Новости Язаревича.

Представитель ВОЗ также посоветовал обратиться к врачу, если люди начинают испытывать головокружение. Таким образом, Язаревич прокомментировал ситуацию, которая сложилась из-за аномальной жары в Канаде. Там за пять дней из-за перегрева погибли 486 человек. В минувший вторник в провинции Британская Колумбия был зафиксирован температурный рекорд - термометры показали 49,5 градуса тепла по Цельсию.