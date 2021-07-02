Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВОЗ назвала напитки, которых лучше избегать в жару

Светлана Иванова
14:44 02.07.2021
При зное стоит отказаться от алкоголя, кофеина и напитков с сахаром, а при головокружении стоит обратиться к врачу, посоветовал представитель Всемирной организации здравоохранения.
ВОЗ назвала напитки, которых лучше избегать в жару
© Фото: Farhad Ibrahimzade, Unsplash
Читайте нас на:

Употребления алкоголя, кофеина и напитков с сахаром следует избегать во время сильной жары. Об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

Он дал и другие рекомендации людям, которых следует придерживаться во время зноя. В частности, следует по возможности избегать жары, находиться в прохладе и соблюдать питьевой режим.

«Когда мы говорим о питье, то мы, безусловно, говорим о воде, а не об алкогольных напитках. Так что рекомендуется избегать алкоголя, а также слишком большого количества кофеина и сахара», - цитирует РИА Новости Язаревича.

Представитель ВОЗ также посоветовал обратиться к врачу, если люди начинают испытывать головокружение. Таким образом, Язаревич прокомментировал ситуацию, которая сложилась из-за аномальной жары в Канаде. Там за пять дней из-за перегрева погибли 486 человек. В минувший вторник в провинции Британская Колумбия был зафиксирован температурный рекорд - термометры показали 49,5 градуса тепла по Цельсию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:12 В стране и мире
Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
13:38 В стране и мире
Видео
В СК РФ прокомментировали информацию о смерти мэра Коломны
12:14 Спорт
Видео
Черчесов ответил на вопрос о своей отставке с поста главного тренера сборной
09:56 В стране и мире
Видео
Попавший в реанимацию Мамонов переведен на ИВЛ
09:42 В стране и мире
Видео
«Как на пороховой бочке»: жительница дома рассказала о взрыве газа в Нижнем Новгороде
Популярное
СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.