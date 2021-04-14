Байден рассказал, почему он решил вывести войска из Афганистана

Президент США Джозеф Байден заявил о том, что присутствие американских солдат в Афганистане препятствует созданию устойчивого правительства в республике. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления, посвященного американской политике в Афганистане. Он отметил, что к этому решению его сподвигла поездка в страну, которую он совершил около 10 лет назад.

«То, что я увидел во время этой поездки, укрепило мою убежденность в том, что только народ Афганистана имеет право и обязанность руководить своей страной, а увеличение и бесконечные американские ВС не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство», - цитирует ТАСС заявление президента.

Байден добавил, что несмотря на вывод войск, США предупреждают «Талибан»*, что будут решительно отвечать на возможные атаки на представителей страны и ее партнеров.

О решении вывести войска из Афганистана впервые объявил помощник президента США. Отмечается, что вывод планируется завершить до 11 сентября.

*«Талибан» - запрещенная в России организация.