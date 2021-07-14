В МИД объяснили, зачем Россия установила контакт с талибами*

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил, что Москва общается с талибами* из-за необходимости доносить до них свою позицию по обстановке в регионе.

«Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия. Но давайте вернемся к большим, стратегическим итогам событий в Афганистане. Еще несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них никакого стратегического отношения к Афганистану не имели, они проецировали силу на весь регион, включая нас, Центральную Азию, Иран, Пакистан и Китай. Где эти базы? Их нет, этим все сказано», - приводит РИА Новости слова российского дипломата.

По его словам, Россия предупреждала еще несколько лет назад о том, что ситуация в Афганистане ухудшится после вывода войск США.

«А теперь представьте, что если бы мы семь лет назад не стали бы наводить мосты с талибами*, контактировать, доводить до них наши озабоченности, наши интересы, и мы бы шли на поводу провалившихся западников и клеймили их, с кем бы мы сейчас разговаривали? Вот у них проблемы, а Россия может разговаривать с любой из сил в Афганистане», - резюмировал Кабулов.

Восьмого-девятого июля представители движения «Талибан»* посетили Россию. В ходе пресс-конференции глава движения Сухейль Шахин заявил, что одним из первоочередных вопросов, требующих решения, является необходимость достичь результатов по поводу политического устройства Афганистана.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил о том, что присутствие американских солдат в Афганистане препятствует созданию устойчивого правительства в республике. Отмечается, что вывод планируется завершить до 11 сентября. Байден добавил, что, несмотря на вывод войск, США предупреждают «Талибан*, что будут решительно отвечать на возможные атаки на представителей страны и ее партнеров.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в России.