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Талибы* решают с Кабулом вопрос прекращения огня в Афганистане

Егор Левин
12:35 09.07.2021
Представитель «Талибана»* отметил, что в первую очередь необходимо достичь результатов в вопросе политического устройства Афганистана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Представители движения «Талибан»* обсуждают с Кабулом прекращение огня в Афганистане.

Этот и другие темы обсуждаются во время пресс-конференции, проходящей в Москве. Отвечая на вопросы собравшихся журналистов, представитель «Талибана»* Сухейль Шахин заявил, что все «обсуждается за столом переговоров».

Он отметил, что одним из первоочередных вопросов, требующих решения, является необходимость достичь результатов по поводу политического устройства Афганистана.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории России.

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