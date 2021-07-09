Талибы* решают с Кабулом вопрос прекращения огня в Афганистане

Представители движения «Талибан»* обсуждают с Кабулом прекращение огня в Афганистане.

Этот и другие темы обсуждаются во время пресс-конференции, проходящей в Москве. Отвечая на вопросы собравшихся журналистов, представитель «Талибана»* Сухейль Шахин заявил, что все «обсуждается за столом переговоров».

Он отметил, что одним из первоочередных вопросов, требующих решения, является необходимость достичь результатов по поводу политического устройства Афганистана.

*«Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории России.