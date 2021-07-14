Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Дела очень плохо»: супруга Мамонова рассказала подробности о его состоянии

Светлана Иванова
09:46 14.07.2021
Лидер группы «Звуки Му» находится в крайне тяжелом состоянии, дыхание полностью на ИВЛ, сообщила Ольга Мамонова.
© Видео: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Актер и музыкант Петр Мамонов 18-й день находится в ГКБ №40 в Коммунарке, состояние артиста крайне тяжелое. Об этом в комментарии «Звезде» сообщила супруга  70-летнего лидера группы «Звуки Му» Ольга Мамонова.

Она добавила, что «дела очень плохо», однако подробности раскрывать отказалась.

«Дела очень плохо, но я не буду подробности говорить, мне сын запретил. Я буду говорить то, что говорит горячая линия. Сегодня 18-й день он находится в этой Коммунарке. Состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ», - рассказала Мамонова.

Музыканта и актера  Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. На прошлой неделе артиста, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких, попытались вывести из искусственной комы, однако результатов это не дало.

Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му», а также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:37 Спорт
Видео
Матыцин назвал сроки назначения нового тренера сборной РФ по футболу
05:15 Армия
Видео
Уничтожили на подступах: кадры учений противодиверсионных подразделений РВСН под Екатеринбургом
05:05 Армия
Видео
Минобороны передало более 61,5 тонны кислорода для нужд региональных ковид-госпиталей
04:03 В стране и мире
Россия переместилась на четвертое место в мировом рейтинге заболеваемости COVID-19
01:01 Армия
Российские инспекторы посетят военный объект в Словении
Популярное
Отпуск коту под хвост: россиян предупредили о новой схеме обмана туристов
Ученые доказали бесполезность поливитаминов
В Екатеринбурге сообщили «об инсценировке» в деле гибели группы Дятлова
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.