«Дела очень плохо»: супруга Мамонова рассказала подробности о его состоянии

Актер и музыкант Петр Мамонов 18-й день находится в ГКБ №40 в Коммунарке, состояние артиста крайне тяжелое. Об этом в комментарии «Звезде» сообщила супруга 70-летнего лидера группы «Звуки Му» Ольга Мамонова.

Она добавила, что «дела очень плохо», однако подробности раскрывать отказалась.

«Дела очень плохо, но я не буду подробности говорить, мне сын запретил. Я буду говорить то, что говорит горячая линия. Сегодня 18-й день он находится в этой Коммунарке. Состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ», - рассказала Мамонова.

Музыканта и актера Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. На прошлой неделе артиста, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких, попытались вывести из искусственной комы, однако результатов это не дало.

Мамонов является создателем и участником группы «Звуки Му», а также известен по ролям в фильмах «Такси-блюз», «Остров», «Пыль».