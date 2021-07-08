Мамонова начали выводить из комы, его жена находится на карантине

Музыканта и актера Петра Мамонова, который в крайне тяжелом состоянии находится на аппарате искусственной вентиляции легких, в соответствии с тактикой лечения, пытаются вывести из искусственной комы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала супруга артиста Ольга Мамонова. Она уточнила, что это происходит постепенно, очень медленно.

«Вчера звонил врач, он говорил: мы идем заданными программами... Это не то, что раз и сняли, одну каплю мы отменили, третье дыхание только. Пытаемся все делать, как полагается. Все время с ним кто-то находится», - пояснила Мамонова.

Она добавила, что посещение Мамонова сейчас невозможно, потому что в больнице действуют очень строгие правила посещения пациентов. Кроме того, как добавила Мамонова, она сама сейчас соблюдает карантин.

«Там (в больнице. - Прим. ред.) строгий режим. Очень жесткий режим... Я вообще сижу на карантине, даже за калитку не выхожу», - отметила супруга музыканта.

В конце прошлого месяца Петр Мамонов был госпитализирован с коронавирусом. Музыкант находится в ГКБ№40 в Коммунарке.