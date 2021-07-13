Супруга Мамонова сообщила, что артист находится в полностью медикаментозном сне

Музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, он находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом «Звезде» сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

«Ночью мне позвонила врач дежурная, сказала, что полностью на ИВЛ и полностью медикаментозный сон. Они (врачи – Прим.ред) пытались в конце прошлой недели вывести его… частично ИВЛ заменить своим дыханием. Убрали все лекарства, ничего у них не вышло. Сейчас он находится в полностью медикаментозном сне», – рассказала жена музыканта.

По словам Ольги Мамоновой, артист находится уже семнадцатые сутки в клинике в Коммунарке, тринадцатые сутки в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее, в конце июня, стало известно, что 70-летнего лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусной инфекцией.