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Супруга Мамонова сообщила, что артист находится в полностью медикаментозном сне

Олеся Степакова
12:53 13.07.2021
Музыканта снова подключили к аппарату ИВЛ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress
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Музыканта Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, он находится в состоянии медикаментозного сна. Об этом «Звезде» сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.

«Ночью мне позвонила врач дежурная, сказала, что полностью на ИВЛ и полностью медикаментозный сон. Они (врачи – Прим.ред) пытались в конце прошлой недели вывести его… частично ИВЛ заменить своим дыханием. Убрали все лекарства, ничего у них не вышло. Сейчас он находится в полностью медикаментозном сне», – рассказала жена музыканта.

По словам Ольги Мамоновой, артист находится уже семнадцатые сутки в клинике в Коммунарке, тринадцатые сутки в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее, в конце июня, стало известно, что 70-летнего лидера группы «Звуки Му» Петра Мамонова госпитализировали с коронавирусной инфекцией.  

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