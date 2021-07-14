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Информационная атака: как влияют на общество фейки о вакцинах и COVID-19

Ян Брацкий
23:42 14.07.2021
За распространение заведомо ложной информации о коронавирусе предусмотрена уголовная ответственность - сроком до пяти лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В сети все чаще появляются всевозможные ролики с абсолютно нелепыми предположениями о последствиях вакцинации. Начиная от заявлений, что вместе с препаратом людям вводят чипы, заканчивая страшилками об опасности самой процедуры. Соцсети переполнены вирусными видео. Люди показывают фокусы, как после прививки к месту укола приклеиваются металлические предметы.

«Очень много фейков - введение частиц которые будут ловить 5G. Очень много фейков и население почему-то поддерживает это», - сказала профессор кафедры отоларингологии РУДН Ирина Кириченко.

Еще один слух в копилку - вакцины содержат тяжелые металлы, которые видно на тепловизоре в аэропорту. Специалисты смеются. Металлы в вакцинах не используют почти век. 

«Это миф, потому что современные варианты возбудителей не используют соли тяжелых металлов», - констатирует руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Александр Семенов.

Все чаще используют и монтаж. На удочку попалась одна женщина, которая теперь обвиняет мэра Краснодара в постановочной прививке. Если посмотреть оригинал видеозаписи - игла на шприце есть, а сам мэр вакцинировался. Смуту в головах сеют и авторитетные СМИ. Например, Reuters. Российский фонд прямых инвестиций назвал статью этого агентства международных новостей о проблемах с регистрацией вакцины «Спутник V» «примером fake news».

«Материал Reuters содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение касательно вакцины "Спутник V", ее характеристик, а также взаимодействия разработчиков препарата со специалистами EMA, о чем РФПИ предупредил редакцию Reuters еще до публикации. РФПИ опровергает информацию Reuters, основанную на анонимных источниках», - заявили в пресс-службе РФПИ.

Масло в огонь подливают и посты в соцсетях. Один из последних гласит, что жительница Ленобласти умерла после вакцинации. Вот только вместо снимка реального человека - лицо Илона Маска с женским телом. Вообще, чтобы создать фейковую новость, человек не нужен. Есть аккаунты, которые ведет нейросеть. Она генерирует фантастически нелепые посты на основе сообщений антипрививочников.

«Очень много фейков ходит в соцсетях и нужно сделать так, чтобы государство принимало более конкретные меры по ограничению», - считает врач-хирург, сенатор РФ от Сахалинской области Юрий Архаров.

При таком количестве слухов и домыслов, даже, здравомыслящие и образованные люди меняют точку зрения. Иначе как информационной войной за умы населения это не назовешь.

За распространение заведомо ложной информации о коронавирусе уже предусмотрена уголовная ответственность - сроком до пяти лет. Еженедельно в сети появляются десятки каналов и сайтов, которые предлагают липовые справки о вакцинации. В одном из них 50 тысяч подписчиков. Авторы обещают 100% гарантию и невозможность отследить подлог. Но по факту клиенты таких контор остаются ни с чем.

После двух инъекций заболевает менее процента или два человека из 300. Такую статистику приводит руководство Роспотребнадзора. Все данные есть в едином ресурсе Минздрава, где ведется лицевой персональный учет каждого заболевшего и привитого.

С коронными фейками борются не только российские власти. За рубежом ковид-диссидентов тоже хватает. Они массово выходят на улицы. Фальшивые справки начали активно искать французы после заявления президента Эммануэля Макрона об обязательной вакцинации. Лже-сертификаты для граждан пятой республики стоят до трехсот евро. И власти признают, что некоторые медработники идут на подлог. Только вот систему с QR-кодом подделать сложнее, чем бумажные сертификаты.

Борьбе с пандемией уделено особое внимание на форуме «Здоровье нации» в Москве. Врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что порой даже достоверная информация о вакцинации может быть вредоносной, приводить к «перекосам». В пример привел ситуацию с вакциной «КовиВак» в Москве.

«Москва получила около миллиона доз вакцины, где-то в течение двух дней ее люди использовали. Что получается? У нас сегодня промышленно изготавливается "Спутник V", "КовиВак". Поскольку там выращивается опасный вирус, это можно делать только на базе самого института. Мы "разрекламировали" эту вакцину, и сегодня люди говорят, что хотят привиться только ей. Мы тормозим процесс... Хотя и "Спутник", и "КовиВак" по безопасности и по эффективности примерно равны», - заверил Онищенко.

Сейчас от COVID-19 привито более 28,5 миллионов россиян. Но темпы вакцинации в регионах разные и добиться 60% коллективного иммунитета к осени, похоже, не удастся. Сроки достижения популяционного иммунитета зависят от доверия людей к вакцинации. Фейки в этой истории играют не последнюю роль и вера в них, порой, приводит к трагедии.

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