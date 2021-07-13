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Врачи назвали причину боли в месте укола после прививки от коронавируса

Светлана Иванова
16:20 13.07.2021
При правильной технике введения препарата болезненности быть не должно, считает врач-терапевт Лариса Алексеева.
Врачи назвали причину боли в месте укола после прививки от коронавируса
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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У людей после вакцинации от COVID-19 болит рука, потому что происходит реакция при взаимодействии кожи и мышц с препаратом. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. Как уточнил специалист в комментарии URA.RU, в месте инъекции происходит большая концентрация вещества, на распределение которого по организму требуется время.

«Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом может происходить реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента», - уточнил доктор.

Он добавил, что в процессе введения вакцины могут быть затронуты нервные окончания, в результате чего развивается местная реакция на инъекцию и укол становится очень болезненным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что, как правило, при правильной технике введения препарата болезненности быть не должно. Медик признала, что чувствительность у людей может быть разной, однако в большинстве случаев рука болит именно «из-за технической погрешности».

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