Врачи назвали причину боли в месте укола после прививки от коронавируса

У людей после вакцинации от COVID-19 болит рука, потому что происходит реакция при взаимодействии кожи и мышц с препаратом. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лишин. Как уточнил специалист в комментарии URA.RU, в месте инъекции происходит большая концентрация вещества, на распределение которого по организму требуется время.

«Вводится компонент вакцины, в котором есть частица соединенных аденовируса и коронавируса. При взаимодействии кожи и мышц с веществом может происходить реакция, потому что вводится сразу большое количество компонента», - уточнил доктор.

Он добавил, что в процессе введения вакцины могут быть затронуты нервные окончания, в результате чего развивается местная реакция на инъекцию и укол становится очень болезненным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева отметила, что, как правило, при правильной технике введения препарата болезненности быть не должно. Медик признала, что чувствительность у людей может быть разной, однако в большинстве случаев рука болит именно «из-за технической погрешности».