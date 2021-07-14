Мурашко назвал процент заболевших коронавирусом после вакцинации
По данным министра здравоохранения, вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений.
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После вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них - в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Мурашко, практика также показывает, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений инфекции.
Ранее министр допустил, что вакцинация против COVID-19 в России может стать ежегодной.