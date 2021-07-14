В стране и мире Коронавирус Мурашко назвал процент заболевших коронавирусом после вакцинации Анна Касаткина По данным министра здравоохранения, вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Читайте нас на: После вакцинации заболели коронавирусом не более 2,5% россиян. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них - в период формирования иммунитета, который длится две-три недели после второй прививки в зависимости от вакцины», - сказал он в интервью РИА Новости. По словам Мурашко, практика также показывает, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений инфекции. Ранее министр допустил, что вакцинация против COVID-19 в России может стать ежегодной. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика