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Доннарумма попрощался с «Миланом» после триумфа на Евро-2020

Ян Брацкий
02:02 14.07.2021
Следующим клубом голкипера сборной Италии должен стать французский «Пари Сен-Жермен», где он будет получать 12 миллионов евро ежегодно.
Доннарумма попрощался с «Миланом» после триумфа на Евро-2020
© Фото: LiveMedia, Claudio Benedetto, globallookpress
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Вратарь сборной Италии и новоиспеченный чемпион Европы по футболу Джанлуиджи Доннарумма попрощался со своим клубом «Милан». Трогательный пост Джиджи, как называют Доннарумму поклонники, опубликовал в социальной сети.

«Некоторые выборы трудны, но это часть развития мужчины. Я приехал в "Милан", когда был чуть старше ребенка. Восемь лет я с гордостью носил эту футболку. Мы воевали, страдали, побеждали, плакали, радовались вместе с товарищами по команде, тренерами, всеми, кто это делал, и они являются частью клуба вместе с нашими фанатами - неотъемлемой частью нашей семьи на протяжении многих лет», - написал Доннарумма на своей странице в Instagram.

Голкипер отметил, что большинство спортивных высот в своей карьере он достиг в футболке миланского клуба и высказал стремление к дальнейшему совершенствованию.

«Все "россонери", которых я встречал с первого до последнего дня, навсегда останутся в моем сердце как важная, действительно фундаментальная часть жизненного пути, который сделал меня тем, кто я есть. Я желаю "Милану" всех возможных успехов, и делаю это от всего сердца. Я привязан к этим цветам, и это ощущение, которое не смогут стереть расстояние и время», - добавил голкипер.

Контракт футболиста с «Миланом» истек в конце июня. Следующим клубом Доннаруммы должен стать французский «Пари Сен-Жермен». По предварительным данным, стороны согласовали контракт до 2026 года. Парижане будут платить звездному итальянцу 12 миллионов евро в год, сообщает «Чемпионат».
 
В минувшем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел за «Милан» 48 матчей и в 15 из них отстоял на ноль. А на прошедшем чемпионате Европы молодой голкипер стал главной звездой сборной Италии. По итогам турнира он был признан его лучшим игроком.

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