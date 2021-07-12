Лучшие из лучших: Доннарумма и Бонуччи стали самыми ценными игроками турнира и финала Евро
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим футболистом завершившегося чемпионата Европы. Награду ему вручили сразу после финального свистка на лондонском стадионе «Уэмбли». Доннарумма стал настоящим героем послематчевой серии пенальти с Англией, принеся победу своей команде.
Лучшим игроком финала Евро-2020 признали защитника итальянцев Леонардо Бонуччи. Во многом благодаря его усилиям на поле, Squadra Azzurra довела матч до серии пенальти. Более того, именно Бонуччи сравнял счет в концовке второго тайма.
Ранее стало известно, что подопечные Роберто Манчини обыграли сборную Англии в финале Евро-2020 и второй раз в своей истории стали лучшей командой на континенте. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, дополнительные два тайма победителя не выявили и команды решили судьбу трофея ударами с точки.