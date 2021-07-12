Squadra Azzurra: сборная Италии стала чемпионом Европы по футболу

Сборная Италии одержала победу в финале чемпионата Европы по футболу над англичанами. Главный матч турнира принял лондонский стадион «Уэмбли».

Счет в игре был открыт уже на второй минуте первого тайма, когда защитник англичан Люк Шоу точно пробил по воротам Джанлуиджи Доннаруммы. Счастливой для подопечных Манчини стала 67 минута, когда при розыгрыше углового первым на мяче оказался защитник Леонардо Бонуччи.

Более 67 тысяч зрителей стали свидетелями двух захватывающих матчей, дополнительного времени и серии пенальти. В послематчевой лотерее удачливее оказались итальянцы.

Чемпионат Европы по футболу стартовал 11 июня. Игры проходили на 11 стадионах в Санкт-Петербурге, Риме, Амстердаме, Баку, Мюнхене, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Глазго, Севилье и Лондоне.