Шойгу проверил исполнение Гособоронзаказа на предприятии «Роствертол»

Сергей Шойгу посетил вертолетный производственный комплекс «Роствертол» в Ростове - предприятие входит в холдинг «Вертолёты России». Министр проверил исполнение Гособоронзаказа, ознакомившись с новыми и модернизируемыми боевыми и военно-транспортными вертолетами.

Управляющий директор «Роствертола» доложил главе Минобороны, что предприятие полностью выполняет Гособоронзаказ - как по производству новых машин, так и по продлению сроков эксплуатации ранее произведенных.

«Планы у нас большие и мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины», - отметил Шойгу, ознакомившись с работой предприятия.

Он напомнил, что недавно имела место быть небольшая приостановка заказов - но это осуществлялось не в связи с работой «Роствертола», а из-за корректировки Государственной программы вооружений. Министр подчеркнул, что его ведомство испытывает нужду не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации того, что уже есть.

«Роствертол» занимается серийным производством боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-24П, вертолета огневой поддержки Ми-35М и транспортного Ми-26Т, а также его модернизированной версии Ми-26Т2.