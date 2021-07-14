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Шойгу проверил исполнение Гособоронзаказа на предприятии «Роствертол»

Тимур Шерзад
17:58 14.07.2021
«Роствертол» занимается серийным производством боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-24П, вертолета огневой поддержки Ми-35М и транспортного Ми-26Т, а также его модернизированной версии Ми-26Т2.
Шойгу проверил исполнение Гособоронзаказа на предприятии «Роствертол»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сергей Шойгу посетил вертолетный производственный комплекс «Роствертол» в Ростове - предприятие входит в холдинг «Вертолёты России». Министр проверил исполнение Гособоронзаказа, ознакомившись с новыми и модернизируемыми боевыми и военно-транспортными вертолетами. 

Управляющий директор «Роствертола» доложил главе Минобороны, что предприятие полностью выполняет Гособоронзаказ - как по производству новых машин, так и по продлению сроков эксплуатации ранее произведенных.

«Планы у нас большие и мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины», - отметил Шойгу, ознакомившись с работой предприятия. 

Он напомнил, что недавно имела место быть небольшая приостановка заказов - но это осуществлялось не в связи с работой «Роствертола», а из-за корректировки Государственной программы вооружений. Министр подчеркнул, что его ведомство испытывает нужду не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации того, что уже есть. 

«Роствертол» занимается серийным производством боевых вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-24П, вертолета огневой поддержки Ми-35М и транспортного Ми-26Т, а также его модернизированной версии Ми-26Т2.

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