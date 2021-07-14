Шойгу прибыл в Ростов-на-Дону с инспекцией соединений и воинских частей
Отдельное внимание министр обратит на вопросы развития социальной инфраструктуры гарнизонов Южного военного округа. Помимо этого, Сергей Шойгу проверит ход выполнения Гособоронзаказа компанией «Роствертол».
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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа для проверки соединений и воинских частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону.
Глава Минобороны проведет инспекцию мотострелковой дивизии и заслушает доклад командующего Южным военным округом о проведении боевой подготовки соединений и частей ЮВО.
Отдельное внимание министр обратит на вопросы развития социальной инфраструктуры гарнизонов Южного военного округа. Помимо этого, Сергей Шойгу проверит ход выполнения Гособоронзаказа компанией «Роствертол».