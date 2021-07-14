Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом
Глава военного ведомства ознакомился с приготовление еды в столовой, где военнослужащие питаются по принципу «шведского стола».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ростовскую область, чтобы проинспектировать ряд военных объектов. В ходе поездки глава российского военного ведомства поинтересовался, как питаются военнослужащие мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.
Шойгу встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и пообщался с ним. По словам Голубева, регион собрал 12,5 миллионов тонн пшеницы в прошлом году.
«Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?», - пошутил Шойгу.
Губернатор пообещал исправить ситуацию.
«Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области сала нет», - отметил министр.
Ранее сообщалось, что Шойгу посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» и возложил цветы к к Мемориалу Славы.