Шойгу оценил «шведский стол» в столовой мотострелковой дивизии под Ростовом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ростовскую область, чтобы проинспектировать ряд военных объектов. В ходе поездки глава российского военного ведомства поинтересовался, как питаются военнослужащие мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону.

Шойгу встретился с губернатором Ростовской области Василием Голубевым и пообщался с ним. По словам Голубева, регион собрал 12,5 миллионов тонн пшеницы в прошлом году.

«Очень рад за вас, но почему баранки есть только на одном - праздничном столе?», - пошутил Шойгу.

Губернатор пообещал исправить ситуацию.

«Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области сала нет», - отметил министр.

Ранее сообщалось, что Шойгу посетил музейный комплекс «Самбекские высоты» и возложил цветы к к Мемориалу Славы.