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В России появилась технология воссоздания снов

Светлана Иванова
17:48 14.07.2021
Нейрогарнитура способна ловить сигналы электроэнцефалограммы и считывать активность мозга с поверхности головы. Аппарат можно применять как для восстановления после инсультов и коронавируса, так и для воссоздания снов, сообщили разработчики.
В России появилась технология воссоздания снов
© Фото: pixabay
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В России разработана новая технология воссоздания снов. Речь идет о нейрогарнитуре, которая способна ловить сигналы электроэнцефалограммы и считывать активность мозга с поверхности головы.

В результате аппаратно-программный комплекс  получает информацию о состоянии мозга и загружает данные в приложение в телефоне или компьютере. Об этом рассказал РИА Новости участник отраслевого союза NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ), гендиректор компании-разработчика Владимир Конышев.

Он уточнил, что метод можно применяться как для восстановления после инсультов и коронавируса, так и для воссоздания снов. По словам Конышева, во время сна активность мозга продолжается, поэтому можно установить, какого рода сон видел человек.

Эффективность комплекса в рамках постинсультной реабилитации объясняется его способностью «локализовать источники активности мозга на разные аудиовизуальные стимулы», а затем тренировать его за счет биологической обратной связи (нейроБОС).

Конышев добавил, что во сне человек более восприимчив к такого рода стимуляциям, и если это время использовать для тренировок после инсульта, можно сохранить не пострадавшие нейронные связи и начать формировать новые.

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