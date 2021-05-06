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Врач назвала длительный сон признаком серьезной болезни

Виктория Ивашечкина
03:53 06.05.2021
По словам специалиста, необходимо обратить внимание, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать.
Врач назвала длительный сон признаком серьезной болезни
© Фото: pixabay
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Врач-невролог и сомнолог Елена Царева рассказала, что долгий сон может быть симптомом болезненного состояния.

По словам специалиста, речь идет не о ситуациях, когда человек пытается компенсировать дефицит сна из-за нарушения режима. Врач отметила, что обратить внимание стоит, если человек изо дня в день проводит во сне гораздо больше нормы, но все равно постоянно хочет спать, передает Sputnik. 

«Мы можем иметь дело с гиперсомнией либо с депрессией. В первом случае это отдельный пласт заболеваний, связанных с нарушением сна, которые надо лечить», - отметила Царева.

При депрессии отмечается повышенная потребность во сне и нахождении в кровати и потеря интереса к внешней жизни из-за концентрации на внутренней, как объяснила врач.

По ее словам, к этим состояниям нужно относиться очень серьезно, так как они требуют консультации специалиста.

Ранее сомнолог рассказал, как правильно спать в выходные. В частности, специалист также посоветовал не отключать будильник даже в праздники, чтобы избежать негативных последствий для организма.

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