Врач рассказал, как должно выглядеть идеальное спальное место

Человек проводит во сне четверть своей жизни. Качество ночного отдыха зависит от того, как организовано спальное место. О том, каким все-таки должно быть идеальное спальное место, «Звезде» рассказал директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед Константин Терновой.

В первую очередь, врач подчеркнул, что сон - это то время, когда восстанавливается организм, происходит регенерация разных клеток и тканей, восстанавливаются клетки нервной системы.

«Это достаточно жесткая и ровная поверхность. Японцы и корейцы спят почти на деревянных кроватях с очень низкой прослойкой в качестве матраса. Чем мягче матрас, тем хуже. Особенно плохо высыпаться, если человек спит на диване, у которого имеется сложная геометрия, что часто бывает, когда человек остается в гостях и его кладут на диван. Комната, где спит человек, должна быть в идеале лишена доступа света, потому что примерно 50% населения чувствительно к восходу солнца. Это прерывает сон. Температура в помещении желательна где-то 19 градусов. Это температура комфорта - когда голый человек не чувствует, холодно ему или жарко»‎, - подчеркнул эксперт, описывая идеальное спальное место.

Спать на полу не рекомендуется, поскольку можно получить воспаление мышц, простудиться. Кровать должна быть такая же твердая, как пол, однако не должна находиться на его уровне.

Говоря о том, какую подушку следует выбрать, врач отметил, что тут следует исходить из индивидуальных особенностей человека.

«Есть люди с длинной шеей, есть люди, у которых нос не дышит, есть люди, у которых повышенное питание. Соответственно, эти люди различаются. Здесь нельзя ко всем применить один шаблон. Кто-то спит без подушки. Кто-то спит на анатомических. Кто-то предпочитает экологические. Но шеи-то разные у людей. И притом, что даже шеи разные, у разных людей разный вес, строение грудной клетки. Читать книги и смотреть в телефон с согнутой шеей при высокой подушке чревато развитием инсульта - пережимаются вены вертебральные, которые идут вдоль позвоночника. И это может плохо сказаться вплоть до образования тромба и последующего инсульта... Подушки нельзя использовать больше двух лет. Через 2 года половину веса подушки составляют клещи, которые живут на коже. У всех у нас есть микроклещи - это не те, что сейчас будут присасываться. Это другие кожные клещи, которые поедают наши мертвые клетки кожи. Подушку через 2 года лучше сжечь и купить новую», - рекомендует врач.

Эксперт обратил внимание также и на температурный режим.

«Вы не должны потеть, вы не должны мерзнуть. Если вы будете мерзнуть, вы не заснете. Если вы будете потеть, вы потеряете много жидкости за время сна. Во время сна мы теряем примерно 200 миллилитров воды просто через кожу», - заметил эксперт.

Врач подчеркнул, что размер идеального спального места должен быть с учетом роста человека + 20 сантиметров.