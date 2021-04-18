Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач рассказал, как должно выглядеть идеальное спальное место

Алена Миронова
08:55 18.04.2021
Директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед раскрыл параметры идеального спального места.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kati imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Человек проводит во сне четверть своей жизни. Качество ночного отдыха зависит от того, как организовано спальное место. О том, каким все-таки должно быть идеальное спальное место, «Звезде» рассказал директор центра реабилитации, врач травматолог-ортопед Константин Терновой.

В первую очередь, врач подчеркнул, что сон - это то время, когда восстанавливается организм, происходит регенерация разных клеток и тканей, восстанавливаются клетки нервной системы. 

«Это достаточно жесткая и ровная поверхность. Японцы и корейцы спят почти на деревянных кроватях с очень низкой прослойкой в качестве матраса. Чем мягче матрас, тем хуже. Особенно плохо высыпаться, если человек спит на диване, у которого имеется сложная геометрия, что часто бывает, когда человек остается в гостях и его кладут на диван. Комната, где спит человек, должна быть в идеале лишена доступа света, потому что примерно 50% населения чувствительно к восходу солнца. Это прерывает сон. Температура в помещении желательна где-то 19 градусов. Это температура комфорта - когда голый человек не чувствует, холодно ему или жарко»‎, - подчеркнул эксперт, описывая идеальное спальное место.

Спать на полу не рекомендуется, поскольку можно получить воспаление мышц, простудиться. Кровать должна быть такая же твердая, как пол, однако не должна находиться на его уровне.

Говоря о том, какую подушку следует выбрать, врач отметил, что тут следует исходить из индивидуальных особенностей человека.

«Есть люди с длинной шеей, есть люди, у которых нос не дышит, есть люди, у которых повышенное питание. Соответственно, эти люди различаются. Здесь нельзя ко всем применить один шаблон. Кто-то спит без подушки. Кто-то спит на анатомических. Кто-то предпочитает экологические. Но шеи-то разные у людей. И притом, что даже шеи разные, у разных людей разный вес, строение грудной клетки. Читать книги и смотреть в телефон с согнутой шеей при высокой подушке чревато развитием инсульта - пережимаются вены вертебральные, которые идут вдоль позвоночника. И это может плохо сказаться вплоть до образования тромба и последующего инсульта... Подушки нельзя использовать больше двух лет. Через 2 года половину веса подушки составляют клещи, которые живут на коже. У всех у нас есть микроклещи - это не те, что сейчас будут присасываться. Это другие кожные клещи, которые поедают наши мертвые клетки кожи. Подушку через 2 года лучше сжечь и купить новую», - рекомендует врач.

Эксперт обратил внимание также и на температурный режим.

«Вы не должны потеть, вы не должны мерзнуть. Если вы будете мерзнуть, вы не заснете. Если вы будете потеть, вы потеряете много жидкости за время сна. Во время сна мы теряем примерно 200 миллилитров воды просто через кожу», - заметил эксперт.

Врач подчеркнул, что размер идеального спального места должен быть с учетом роста человека + 20 сантиметров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
08:25 В стране и мире
Видео
Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области в машине под управлением подростка
07:41 В стране и мире
Доктор Мясников рассказал, как предостеречь себя от заболевания в отпуске
06:22 В стране и мире
Два автомобиля занесло снегом в Якутии: есть погибший
04:32 В стране и мире
Назван самый правильный способ приготовления яиц
02:19 В стране и мире
Пять человек погибли при падении военного вертолета в Перу
Популярное
Популярное
Видео
Врач назвала наиболее полезное для здоровья масло
Видео
Врач рассказал, как должно выглядеть идеальное спальное место
Доктор Мясников рассказал, как предостеречь себя от заболевания в отпуске
Педиатр назвал самые опасные детали игрушек для детей
Врач рассказала, кому строго противопоказано лечение пчелиными укусами
Видео
Чудо-лекарство или миф: эксперт рассказала о целебных возможностях пыльцы и прополиса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.