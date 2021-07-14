Шойгу: количество довузовских учебных заведений в МО РФ выросло в три раза

Количество довузовских учебных заведений в Минобороны РФ с 2012 года выросло в три раза, об этом сообщил глава военного ведомства Сергей Шойгу в ходе встречи с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России»).

«Для того, чтобы у нас была серьезная база для набора в военно-учебные заведения, мы должны были обратить серьезное внимание на довузовское образование. Поэтому мы за это время увеличили количество довузовских учебных заведений в три раза. Мы их строили темпом два в год», - сказал Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что с 2012 года было открыто два пансиона воспитанниц Минобороны.

«Мы сделали все, чтобы там обучались дочери офицеров из дальних гарнизонов, наших погибших товарищей. Мы очень хотели, чтобы у детей наших офицеров были такие же возможности, как и у всех остальных. Дочери наших офицеров получают там одно из лучших образований - у них есть два иностранных языка, четыре вида спорта, обязательное владение музыкальными инструментами», - пояснил глава Минобороны РФ.

Шойгу также напомнил, что ведомство построило в Севастополе новое Нахимовское училище на 800 мест.