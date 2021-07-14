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Детский омбудсмен сочла преждевременным обсуждение вакцинации подростков от коронавируса

Светлана Иванова
16:09 14.07.2021
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка заверила, что до получения результатов клинических исследований говорить на тему вакцинации детей преждевременно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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До получения результатов полноценных клинических исследований обсуждать вакцинацию подростков от коронавирусной инфекции в России преждевременно. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы обсудили с коллегами из "Единой России" и уверены, что это решение преждевременно и реализовано в таком виде не будет»,- пояснила омбудсмен журналистам.

Она подчеркнула, что на территории страны пока нет зарегистрированного препарата, который можно применять детям и подросткам. Для появления такой вакцины необходимы полноценные клинические исследования, разрешение на проведение которых получил Центр имени Гамалеи, добавила Кузнецова.

Она указала на обязательство подходить к вопросу здоровья детей максимально серьезно, поэтому заверила, что до получения результатов исследования говорить на тему вакцинации детей преждевременно.

Кроме того, как заверила уполномоченный по правам ребенка, даже после регистрации вакцины «прививки детям и подросткам будут делать только с согласия родителей».

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах в срок до 20 сентября начать  вакцинацию подростков от COVID-19. Микробиолог также рассказал о старте с 5 июля в Москве исследований вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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