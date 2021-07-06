В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19

В детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

«Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе (детской городской клинической - Прим.ред.) больницы 50 человек будут привиты», - сказал Османов эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, что к 15 сентября будет разработана вакцина от коронавируса для детей 15-17 лет. Об этом президенту РФ Владимиру Путину заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.