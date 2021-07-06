Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19

Кира Карон
21:31 06.07.2021
Дети получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции.
В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19
© Фото: Patricio Murphy Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

В детской городской клинической больнице им. З. А. Башляевой первые 11 детей получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.

«Сегодня привито у нас 11 человек. Следующим этапом идет другая группа детей. Таким образом, на базе (детской городской клинической - Прим.ред.) больницы 50 человек будут привиты», - сказал Османов эфире телеканала «Россия-24».

Ранее стало известно, что к 15 сентября будет разработана вакцина от коронавируса для детей 15-17 лет. Об этом президенту РФ Владимиру Путину заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:31 В стране и мире
В Москве одиннадцать детей привиты первым компонентом вакцины от COVID-19
20:40 В стране и мире
Минфин завершил исключение доллара из ФНБ
19:21 В стране и мире
Видео
В ФСБ РФ прокомментировали задержание эстонского консула
18:34 В стране и мире
СМИ: ФСБ задержала в Петербурге консула Эстонии при получении материалов закрытого дела
16:58 В стране и мире
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ в знак протеста из-за оценки действий РФ и Белоруссии
Популярное
Видео
В Приморье фотоловушка сняла мать-тигрицу с двумя тигрятами
«Протыкает кожу и проникает в кровь»: врач рассказал, чем опасно купание в диких водоемах
«Триумфы» и «Панцири» отразили «ракетные удары» на Кубани
Видео
Названа причина смерти Владимира Меньшова
Видео
Зарождение водяного смерча на Кубани попало на видео
Видео
«Для меня это удар»: Михайлов выразил соболезнования семье Меньшова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.