Гинцбург назвал сроки начала вакцинации подростков от COVID-19

Прививать подростков от COVID-19 начнут до 20 сентября, для этого проводятся все необходимые мероприятия, заявил РИА Новости глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В Москве 5 июля стартовали исследования вакцины «Спутник V» для детей в возрасте от 12 до 17 лет. В испытаниях прививки участвуют сто подростков, 6 июля первый компонент препарата был введен 21 участнику исследования.

«У двух детей была (температура) 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы», — объяснил Гинцбург.

Кроме того, глава НИЦ Гамалеи отметил увеличение количества детей с более тяжелым течением коронавируса, что говорит о необходимости защиты этой возрастной группы.