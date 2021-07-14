Нурмагомедов оценил вероятность возвращения в ММА

Бывший чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе Хабиб Нурмагомедов отрицательно ответил на вопрос о возможном продолжении профессиональной карьеры в смешанных единоборствах. Об этом россиянин рассказал в интервью ESPN, видеозапись опубликована на YouTube-канале ESPN MMA.

Журналист предложил Нурмагомедову порассуждать о возможных сценариях в рамках планируемых боев UFC, поинтересовавшись, как поступит Нурмагомедов, если россиянин Ислам Махачев проиграет в титульном поединке.

«Вернусь ли я тогда, чтобы доказать, что лучший? Нет. Раньше говорили "Время Хабиба ", если Чарльз Оливейра удержится на вершине, я скажу: "Время Чарльза". Порадуюсь за него», - заверил бывший чемпион UFC.

В начале недели стало известно о том, что Хабиб Нурмагомедов стал обладателем спортивной премии Espy Awards 2021 в категории «Лучший боец ММА».

Последний раз боец выходил в октагон в октябре 2020 года, когда одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, затем россиянин завершил карьеру.