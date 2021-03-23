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Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов UFC

Светлана Иванова
09:51 23.03.2021
Чемпионский пояс организации в легком весе, которым ранее владел россиянин, официально объявлен вакантным.
Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов UFC
© Фото: khabib_nurmagomedov, VK
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Россиянин Хабиб Нурмагомедов, завершивший карьеру в качестве бойца смешанного стиля, исключен из всех рейтингов UFC. Чемпионский пояс организации в легком весе, которым ранее владел россиянин, официально объявлен вакантным. Первые три места этого списка занимают бойцы из США Дастин Пуарье и Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.

Тридцатидвухлетний Нурмагомедов с октября прошлого года возглавлял рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий, после исключения бойца из рейтинга на первую позицию снова вернулся американец Джон Джонс, выступающий в полутяжелой весовой категории.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт подтвердил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру. В списке достижений россиянина 29 побед из всех 29 проведенных боев.

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