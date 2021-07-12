Спорт Нурмагомедова признали лучшим бойцом года в ММА Светлана Иванова Россиянин победил в категории «Лучший боец ММА» Espy Awards 2021 по итогам открытого голосования. © Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости Читайте нас на: Бывший чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал обладателем спортивной премии Espy Awards 2021. 32-летний россиянин победил в категории «Лучший боец ММА». Открытое голосование проходило на сайте ESPN. Соперниками Нурмагомедова по номинации были чемпионка UFC в легком и полулегком весе Аманда Нуньес, чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.



Последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2020 года, когда одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После состязания боец объявил о завершении карьеры.



За свою карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году и трижды защищал титул. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика