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Нурмагомедова признали лучшим бойцом года в ММА

Светлана Иванова
10:42 12.07.2021
Россиянин победил в категории «Лучший боец ММА» Espy Awards 2021 по итогам открытого голосования.
Нурмагомедова признали лучшим бойцом года в ММА
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Бывший чемпион UFC (Абсолютный бойцовский чемпионат) в легком весе Хабиб Нурмагомедов стал обладателем спортивной премии Espy Awards 2021. 32-летний россиянин победил в категории «Лучший боец ММА».

Открытое голосование проходило на сайте ESPN. Соперниками Нурмагомедова по номинации были чемпионка UFC в легком и полулегком весе Аманда Нуньес, чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и обладательница пояса в женском минимальном весе Роуз Намаюнас.
 
Последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре 2020 года, когда одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. После состязания боец объявил о завершении карьеры.
 
За свою карьеру в Абсолютном бойцовском чемпионате Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году и трижды защищал титул.

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