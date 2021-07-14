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«Надо судиться»: супруга Мамонова опровергла сообщения СМИ о состоянии музыканта

Виктория Ивашечкина
15:53 14.07.2021
Ранее ряд изданий опубликовали информацию о том, что у артиста начало отказывать сердце.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Ekaterina Tsvetkova, Russian Look, Globallookpress
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Супруга актера и рок-музыканта Петра Мамонова, Ольга, в беседе со «Звездой» опровергла информацию СМИ о том, что у ее мужа начало отказывать сердце из-за болезни. Сообщалось, что артисту якобы подключили аппарат с дозатором в вену, который подает препарат, чтобы его сердце совсем не остановилось.

Напомним, артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. На прошлой неделе артиста, который находится на аппарате искусственной вентиляции легких, попытались вывести из искусственной комы, однако результатов это не дало. 

«Господи, они это все говорят с моих слов? Надо с ними судиться прямо. Там не так, нет. Наврут про нас, ведь все можно говорить. Там совсем другая ситуация, сложнее. Сейчас состояние крайне тяжелое, полностью на ИВЛ находится. Они (журналисты - прим. ред.) не отвечают за свои слова. Не понимают, что я на них в суд подам», - подчеркнула Ольга Мамонова.

Накануне супруга Петра Мамонова рассказала о том, что сейчас дела обстоят «очень плохо», однако подробности раскрывать отказалась. На данный момент актер находится в клинике в Коммунарке уже больше двух недель.

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