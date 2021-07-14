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В Кремле отреагировали на ситуацию с массовой дракой мигрантов в Москве

Олеся Степакова
14:21 14.07.2021
По словам Дмитрия Пескова, органы правопорядка разбираются в инциденте.
В Кремле отреагировали на ситуацию с массовой дракой мигрантов в Москве
© Фото: ТРК "Звезда"
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Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя массовую драку иностранцев у метро «Кузьминки» в Москве.

«Не фиксируем проблем в этой сфере, кроме текущих, обычных, бытовых, которые есть в любой точке земного шара. Это первое. Второе - конечно, это инцидент, в котором должны реагировать и реагируют органы охраны правопорядка», - сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, органы правопорядка разбираются в инциденте – «они выполняют свою работу».

Ранее, после массовой драки мигрантов на юго-востоке Москвы, было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»), сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительной информации, конфликт произошел между мигрантами вечером 12 июля. Отмечается, что в общей сложности в драке участвовали 180 человек. Некоторые участники потасовки у станции метро «Кузьминки» в Москве получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.

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