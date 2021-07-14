Уголовное дело возбудили после массовой драки мигрантов на юго-востоке Москвы

В Москве после массового столкновения мигрантов у метро «Кузьминки» на юго-востоке Москвы было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«По факту драки на юго-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство")», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что некоторые участники драки у станции метро получили серьезные ранения, им потребовалась госпитализация.

По предварительной информации, конфликт произошел между мигрантами в понедельник вечером. По предварительным оценкам, в потасовке приняли участие приблизительно 180 человек. Несколько нарушителей правопорядка были задержаны и доставлены в отделения полиции.