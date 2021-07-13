Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы

Несколько человек были задержаны и доставлены в отделы полиции после массовой драки на юго-востоке Москвы в районе метро Кузьминки.

«Поступило сообщение о конфликте между гражданами у метро Кузьминки. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов», - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве не стали уточнять масштаб потасовки, отметив, что сотрудники силовых ведомств предприняли все меры для недопущения нарушений общественного порядка.

По сообщениям очевидцев, в районе станции метро Кузьминки и прилегающих к ней дворах, в рукопашной схватке сошлись около 100 человек. Почти все они разбежались при виде полицейских и нарядам пришлось задерживать их на соседних улицах. Причина конфликта не называется. На месте происшествия продолжают дежурить полицейские, бойцы ОМОН и Росгвардии.