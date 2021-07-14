Определились победители конкурса среди спецподразделений «Зеленая тропа»

Военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Кабардино-Балкарии, стали лучшими на конкурсе по полевой выучке среди разведывательных групп специального назначения «Зеленая тропа», который проходил в Краснодарском крае с участием зарубежных команд из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Второе и третье места заняли команды из Рязанского воздушно-десантного командного училища имения Маргелова и полка спецназа ЮВО из Ставропольского края соответственно.

«Самым сложным этапом для нас был марш-бросок на 10 километров. Жара, но у меня группа сбалансированная: есть очень опытные ребята, есть молодые, все смогли настроиться и морально, и физически. Все этапы мы прошли ровно, есть к чему стремиться в дальнейшем», - рассказал командир группы специального назначения ЮВО капитан Сергей Ш.

Конкурс «Зеленая тропа» проходил на полигоне Молькино. Всего в нем приняли участие более 500 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, а также группы спецназа от вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Двадцать шесть команд соревновались в действии разведгрупп при перемещении на большие расстояния, десантировании из вертолета, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, боевой стрельбе, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника.

Также была проверена подготовка военнослужащих по военной топографии, инженерной и медицинской подготовке, знаниям вооружения и военной техники иностранных армий.