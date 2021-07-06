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«Зеленая тропа»: на Кубани спецназовцы показали умения в беге, метании гранат и стрельбе

Валентина Пескова
03:26 06.07.2021
Соревнования в Краснодарском крае продлятся до 13 июля, их участники будут соревноваться в действии разведгрупп.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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На полигоне Молькино в Краснодарском крае группы специального назначения прошли испытания на горно-спортивном комплексе и выполнили специальные нормативы по физической подготовке в рамках конкурса по полевой выучке среди групп войск спецназа «Зеленая тропа».

© Минобороны РФ

По плану мероприятия, разведчики прошли испытания на горно-спортивном комплексе соединения, затем выполнили бег на три километра с метанием гранат и стрельбой, а на следующем этапе - отработали метание пехотных лопат и ножей в ростовую деревянную мишень.

© Минобороны РФ

Соревнования в Краснодарском крае продлятся до 13 июля. Их участники соревнуются в действии разведгрупп при перемещении на большие расстояния, десантировании группы из вертолета Ми-8АМТШ, преодолении водных преград, выполнении специальных задач, боевой стрельбе из снайперской винтовки, пулемета, гранатомета, автомата и пистолета, действии разведчиков на наблюдательном посту и выводе разведывательной группы в тыл противника. На заключительном этапе соревнований разведчики проведут засаду и совершат марш-бросок на 10 км.

© Минобороны РФ

Как сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев, в конкурсе приняли участие более 500 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск и курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а также группы спецназа от вооруженных сил Беларуси, Казахстана и Узбекистана. Всего участвовали 26 команд.

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