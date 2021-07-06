«Зеленая тропа»: на Кубани спецназовцы показали умения в беге, метании гранат и стрельбе
Соревнования в Краснодарском крае продлятся до 13 июля, их участники будут соревноваться в действии разведгрупп.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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«Зеленая тропа»: на Кубани спецназовцы показали умения в беге, метании гранат и стрельбе
Соревнования в Краснодарском крае продлятся до 13 июля, их участники будут соревноваться в действии разведгрупп.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
|
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