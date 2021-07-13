Армия Разведчики из четырех стран вышли на «Зеленую тропу» на Кубани Ян Брацкий Бойцы стреляли из автоматов и пистолетов, преодолевали полосу препятствий, метали в цель ножи, а также минировали объекты «противника». © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: На полигоне Молькино в Краснодарском крае проходит заключительный этап международного конкурса по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа». Разведчики из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана на пересеченной местности в условиях 35-градусной жары прошли испытания на горно-спортивном комплексе и выполнили специальные нормативы по физической подготовке с метанием пехотных лопат и ножей в цель. © Минобороны России Практическая стрельба выполнялась из пулемета, снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова по целям на дальности от 15 до 100 метров со сменой огневой позиции в условиях, максимально приближенных к действиям группы спецназа в тылу условного противника. Разведчики-санитары выполнили нормативы на скорость по самопомощи и помощи товарищу в остановке кровотечения и переливании крови, а также в переноске раненого товарища на себе на безопасное расстояние. © Минобороны России На этапе совершения диверсии на узле связи условного противника саперам группы спецназа было необходимо изготовить электровзрывную сеть, установить мины и изготовить взрывное устройство из подручных средств и взрывчатого вещества. Особенностью выполнения задачи являлся случайный жребий при выборе исполнителя операции. Таким образом, каждый военнослужащий тщательным образом готовился к данному нормативу, что в разы повышает боеготовность всей группы. Выходя из тыла условного противника, группам было необходимо совершить марш-бросок на 10 километров и форсировать реку в полном снаряжении и с оружием. © Минобороны России На этом этапе было важно скрытно перейти всей группой через водное препятствие глубиной до четырех метров и сохранить полную боеготовность для дальнейшего выполнения задачи. В конкурсе принимают участие более 500 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, четырех флотов, Воздушно-десантных войск, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, а также группы спецназа от вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего 26 команд. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика