Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Разведчики из четырех стран вышли на «Зеленую тропу» на Кубани

Ян Брацкий
04:00 13.07.2021
Бойцы стреляли из автоматов и пистолетов, преодолевали полосу препятствий, метали в цель ножи, а также минировали объекты «противника».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

На полигоне Молькино в Краснодарском крае проходит заключительный этап международного конкурса по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа». Разведчики из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана на пересеченной местности в условиях 35-градусной жары прошли испытания на горно-спортивном комплексе и выполнили специальные нормативы по физической подготовке с метанием пехотных лопат и ножей в цель.

© Минобороны России

Практическая стрельба выполнялась из пулемета, снайперской винтовки, автомата Калашникова и пистолета Макарова по целям на дальности от 15 до 100 метров со сменой огневой позиции в условиях, максимально приближенных к действиям группы спецназа в тылу условного противника. Разведчики-санитары выполнили нормативы на скорость по самопомощи и помощи товарищу в остановке кровотечения и переливании крови, а также в переноске раненого товарища на себе на безопасное расстояние.

© Минобороны России

На этапе совершения диверсии на узле связи условного противника саперам группы спецназа было необходимо изготовить электровзрывную сеть, установить мины и изготовить взрывное устройство из подручных средств и взрывчатого вещества.

Особенностью выполнения задачи являлся случайный жребий при выборе исполнителя операции. Таким образом, каждый военнослужащий тщательным образом готовился к данному нормативу, что в разы повышает боеготовность всей группы. Выходя из тыла условного противника, группам было необходимо совершить марш-бросок на 10 километров и форсировать реку в полном снаряжении и с оружием.

© Минобороны России

На этом этапе было важно скрытно перейти всей группой через водное препятствие глубиной до четырех метров и сохранить полную боеготовность для дальнейшего выполнения задачи.

В конкурсе принимают участие более 500 военнослужащих из соединений и воинских частей специального назначения четырех военных округов, четырех флотов, Воздушно-десантных войск, курсанты Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова, а также группы спецназа от вооруженных сил Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Всего 26 команд.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:12 В стране и мире
Задержаны не менее 15 мигрантов, устроивших драку в Кузьминках
03:47 В стране и мире
Жара не отступает: в Москве продлили «оранжевый» уровень опасности
02:07 В стране и мире
Видео
Кровь на асфальте: кадры последствий массовой драки на юго-востоке Москвы
03:27 Армия
Видео
Военнослужащие ВВО переправили около 1000 единиц техники через реку Зея
21:38 В стране и мире
Чрезвычайное положение и реакция из-за рубежа: как развивается ситуация с протестами на Кубе
Популярное
Захарова рассказала о краже железнодорожного указателя под Тверью сотрудником посольства США
Видео
Под Геленджиком море окрасилось в красный цвет
Названы пять распространенных ошибок в уходе за зубами
СМИ: подруга МакSим заявила об ухудшении состояния певицы
Видео
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолетов США над Черным морем
Видео
Компетенция «Арматы»: выстрел Т-14 кумулятивным снарядом показали на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.