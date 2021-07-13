Разведчики из четырех стран вышли на «Зеленую тропу» на Кубани
Бойцы стреляли из автоматов и пистолетов, преодолевали полосу препятствий, метали в цель ножи, а также минировали объекты «противника».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
На полигоне Молькино в Краснодарском крае проходит заключительный этап международного конкурса по полевой выучке среди групп специального назначения «Зеленая тропа». Разведчики из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана на пересеченной местности в условиях 35-градусной жары прошли испытания на горно-спортивном комплексе и выполнили специальные нормативы по физической подготовке с метанием пехотных лопат и ножей в цель.