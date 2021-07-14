МЧС по Краснодарскому краю объявило локальный режим ЧС в Геленджике

Локальный режим ЧС введен на нескольких улицах в Геленджике, где сегодня произошел врыв газа в одной из частных гостиниц. Сообщение об этом распространило региональное министерство чрезвычайных ситуаций. Инцидент произошел сегодня утром. В результате ЧП обрушилась внешняя стена здания и некоторые перекрытия.

«В Геленджике в границах кварталов, ограниченных улицами Шевченко, Чайковского, Колхозная и Первомайская, введен режим ЧС. Проводятся аварийно-восстановительное работы», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В результате трагедии один человек погиб, еще пятеро были госпитализированы в больницы с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших 14-летняя девочка.

По факту случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, надзорные ведомства приступили к проверкам. Расселением постояльцев взорвавшейся гостиницы занимаются городские власти.