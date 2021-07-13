Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в гостинице в Геленджике

Следователи СК РФ по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и травмированию пятерых граждан в результате взрыва газа на территории гостиницы в Геленджике.

«По версии следствия, сегодня утром в помещении, расположенном на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской в Геленджике, произошел хлопок газа, в результате которого погиб находившийся на улице молодой человек. Также пострадали пятеро граждан (мужчины 1967, 1981 и 1990 годов рождения, женщина 1969 года рождения и 14-летняя девочка)», - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются точная причина происшествия, а также личность погибшего.

Взрыв в гостинице прогремел сегодня утром, 13 июля. В результате происшествия погиб один человек и пятеро пострадали. Предварительной причиной ЧП называют взрыв бытового газа.