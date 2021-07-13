«Весь дом пошатнуло»: администратор отеля в Геленджике рассказал о первых минутах после взрыва

Администратор отеля, который находится недалеко от гостиницы, пострадавшей в результате взрыва в Геленджике, рассказал о первых минутах после взрыва. По словам мужчины (он предпочел остаться неназванным), взрывная волна дошла до здания отеля и была сильно ощутима.

«Я живу в метрах ста от них по диагонали, так сказать. У меня на третьем этаже весь дом пошатнуло... Я уже не спал. Сильный взрыв был», - сказал он.

Взрыв в гостинице прогремел сегодня утром, 13 июля. В результате происшествия два человека погибли и трое пострадали. Предварительной причиной ЧП называют взрыв бытового газа.

На данный момент проводится разбор завалов. Всего в ликвидации последствий происшествия участвует сорок человек и 14 единиц техники.