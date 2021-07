Диетолог раскрыла худшие способы похудения

Придерживаясь строгих диет и голодая ради похудения, невозможно получить нужный результат в долгосрочной перспективе. Об этом предупредила американский диетолог, терапевт Адриенна Юдим, сообщает издание Eat This, Not That!

Как предупредила доктор, как только человек достигает желаемых параметров и перестает жестко ограничивать себя в еде, он быстро возвращается в исходную форму.

Юдим подчеркнула, что современные люди в большинстве не способны прислушиваться к себе и гонятся за несуществующими идеалами. Из-за нереалистичных ожиданий от диет человек начинает осуждать себя за «плохие» результаты и испытывать чувство стыда.

Правильной тактикой снижения веса является формирование новых здоровых привычек, для этого, по мнению врача, необходимо отказаться от диет и заполнить холодильник полезными продуктами, также можно экспериментировать с рецептами, выбирая простые из них и используя небольшое число ингредиентов.

Также врач напомнила, что избыточный вес может быть связан и недосыпом, потому что недостаток сна повышает чувство голода. Взрослый человек должен спать не менее семи часов не только для здоровья, но и для красивой фигуры, отметила специалист.