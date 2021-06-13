Нелишние знания при лишнем весе: названы пять главных ошибок при похудении

Стараясь сбросить лишние килограммы, люди не всегда придерживаются эффективных рекомендаций и, порой, совершают ошибки, которые могут вредить как похудению, так и здоровью. Самые частые из них перечислил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Первой ошибкой оказалось незнание реальной калорийности продуктов в рационе. Так, к примеру, многие фитнес-батончики в действительности являются ловушкой, в которой «минус десять процентов» сахара компенсируются добавлением жиров или наоборот.

Второй ошибкой врач назвал попытку резко и радикально изменить режим питания, что называется, «с понедельника». Специалист объяснил, что настолько внезапный переход приводит к тому, что новые правила пищевого поведения просто не соблюдаются.

«Такой мощный зигзаг является одной из главных ошибок», - отметил Бобровский.

Третьей распространенной ошибкой является похудение только за счет физической активности. По словам диетолога, употребление калорийной еды беспощадно снимает эффект от тренировок.

Четвертое, неверным решением становится похудение на силе воли. Стараясь сбросить вес люди часто приводят себя в состояние, когда тяга к еде становится навязчивым желанием, которое выливается в вечерние переедания.

«Так называемое психогенное переедание или приступообразное переедание... Эта тяга к любимым продуктам похожа на пищевую зависимость. Ее коварство в том, что люди не сознаются в ней», - цитирует врача радио Sputnik.

И пятой ошибкой указывается отсутствие в жизни худеющих альтернативного еде удовольствия. Вместо получения эффекта удовлетворения от «вкусняшки», как считает диетолог, человек должен получать его от чего-то еще, а не игнорировать.