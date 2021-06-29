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Назван лучший фрукт для похудения

Светлана Иванова
12:18 29.06.2021
Ананас помогает регулировать обменные процессы, действует как мягкое слабительное и содержит много витаминов и микроэлементов, рассказала диетолог.
Назван лучший фрукт для похудения
© Фото: pixabay
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Благодаря большому количеству клетчатки, витаминам, микроэлементам и особому веществу бромелайну, которыми богаты ананасы, их потребление помогает снижению веса. Такой точки зрения придерживается американский врач-диетолог Ванесса Риссетто, пишет Women’s Health.

Так, Риссетто обратила внимание на маленькую калорийность фрукта— всего 52 на 100 граммов. Фермент бромелайн, содержащийся во фрукте, обладает способностью расщеплять белок и лучше усваиваться некоторым питательным веществам.

«Есть точка зрения, что бромелайн помогает сжигать жир. Почему? Он может расщеплять белки до аминокислот и помогает организму получать энергию из жира», - пояснила специалист.

Клетчатка, много которой содержится в ананасе, помогает пищеварению, выступая как натуральное слабительное, рассказала диетолог.

Кроме того, фрукт богат марганцем - микроэлементом, достаточное количество которого необходимо организму человека для поддержания нормального функционирования. В частности, марганец участвует в процессах регуляции метаболизма жиров и углеводов. Также включение в рацион ананаса способно поддержать иммунную систему, что достигается благодаря высокому содержанию витаминов C, B1, B2, B3 и B6 во фруктах.

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