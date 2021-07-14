Москвичей предупредили об опасности сухих гроз

С сегодняшнего дня в небе над столицей и Московской областью начнут расти мощные кучевые облака. В результате во второй половине дня в отдельных областях региона прогремят раскаты грома. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Однако, как уточнила синоптик, рассчитывать на освежающие дожди не стоит.

«В Москве сегодня в небе начнут расти мощные кучевые облака, это, конечно, произойдет не раньше второй половины дня и мы не исключаем, что в отдельных районах Москвы и области жители услышат раскаты грома. Но, к сожалению, рассчитывать на освежающие дожди не стоит, потому что это не фронтальные грозы, активность этих облаков она не велика, самое главное, воздух настолько горячий, настолько сухой, что не каждая капля долетит до поверхности земли», - отметила Волосюк.

Она добавила, что грозы начнут греметь из-за постепенного разрушения антициклона, в котором циркулирует раскаленный воздух.

Температуры воздуха в ближайшие дни будут носить аномальный характер. В среду, 14 июля, в Москве ожидается порядка 32-34 градусов. Дожди, которые будут носить мозаичный характер, принесут дополнительную опасность в регион, указала специалист.

«Опасность сухих гроз состоит в том, что любая гроза – это эклектический разряд в облаках, и если электрический разряд попадает в землю, на иссушенную подстилающую поверхность, а уже много сухой травы и кусты начинают сохнуть, это чревато возникновением очагов возгораний», - пояснила Волосюк.

Она отметила, что аномальный зной продержится на территории региона до конца недели, после чего дневная температура опустится на несколько градусов и будет находиться в диапазоне: от 27 до 32 градусов.