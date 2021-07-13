Синоптик предсказал Москве двойной рекорд жары

Погоду в столичном регионе продолжает формировать солнечный, абсолютно сухой и очень жаркий антициклон со средней температурой воздуха на 7-9 градусов выше климатической нормы. О температурных рекордах в беседе со «Звездой» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«В такой ситуации днем столбики термометров в центре столицы поднимутся до отметок + 33+35 градусов, что станет новым рекордом максимальной температуры для этого дня», – уточнил метеоролог.

По словам Леуса, до этого самая высокая температура 13 июля была зафиксирована 85 лет назад, в 1936 году, и составила + 32,4 градуса.

«Примерно такая же жаркая погода ожидается в столице и завтра, есть вероятность того, что и в среду в столице будет обновлен еще один суточный рекорд максимальной температуры воздуха 1951 года», – подчеркнул синоптик.

Ранее в Москве продлили предупреждение о погодной опасности. Из-за жары «оранжевый» уровень будет действовать до вечера 13 июля. Как отмечается, сильная жара без осадков и ветра, по прогнозам, продлится до 18 июля.