Захарова сыронизировала относительно причастности американских наемников к убийству президента Гаити

Американская частная военная компания могла рекрутировать людей, причастных к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В целом РФ следит за ситуацией в стране, ситуация в которой вырисовывается ужасающая.

«Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для Соединенных Штатов Америки, а в принципе коллективного Запада», - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Она добавила, что в страну направили американскую межведомственную делегацию из-за данных о причастности ЧВК США к рекрутированию людей, которых подозревают в подготовке и убийстве президента Гаити.

«Есть подозрения относительно того, что она (американская ЧВК – прим. ред.) так или иначе была замешана в рекрутировании людей или их подготовке, которые сейчас обвиняются или подозреваются в убийстве президента Гаити», - указала Захарова.

Она назвала случай беспрецедентным, изобличающим или разоблачающим «все то, что говорят» западные партнеры, обвиняя Россию в том, что она не совершала, и «при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи».

Захарова также сыронизировала, задавшись вопросом, «где санкции, где заявления G7 относительно случившегося».

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. В ходе покушения супруга президента была ранена. В стране введено военное положение, которое продлится 15 дней.