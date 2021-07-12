Полиция Гаити объявила о задержании организатора убийства президента

Полиция Гаити задержала человека, который, по предварительным данным, является организатором операции по убийству главы государства Жовенеля Моиза. Об этом рассказал руководитель Национальной полиции страны Леон Шарль.

По версии полиции, организатором операции стал человек по имени Эмманюэль Санон. Он является гражданином Гаити и был одним из «разработчиков плана убийства».

«Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей», — цитирует ТАСС слова главы полиции.

Жовенель Моиз был убит в своей резиденции 7 июля. В ходе покушения супруга президента была ранена. В стране введено военное положение, которое продлится 15 дней.